Helder weer in Eemnes vandaag

met video Massale politie-in­zet bij coffeeshop in Amersfoort: twee aanhoudin­gen én sluiting ‘t Klavertje

Bij een controle in de Amersfoortse coffeeshop ’t Klavertje en het bovengelegen leegstaande restaurant is een grote hoeveelheid softdrugs en contant geld aangetroffen. Dat is de reden van de tweedaagse politieoperatie aan de Amersfoortsestraat, waar ook zwaarbewapende agenten voor zijn ingezet.