Iedereen kent de sip kijkende stropop langs de A1, maar vanaf nu lacht hij: ‘Ontiegelijk blij!’

Wat valt er nu opeens te lachen?

,,De stropop lacht want wij als boeren zijn blij met de verkiezingsuitslag voor de Provinciale Staten van woensdag. In mijn gemeente Eemnes werd de BoerBurgerBeweging in één keer de grootste met 24,7 procent van de stemmen. Ontiegelijk blij zijn we daarover. Het volk heeft gesproken. Zoveel mensen zijn het niet eens met het landelijke beleid om veel boeren te laten stoppen.”

Maar de stropop moest toch weg van die plek?

,,Ja die had ik voor de verkiezingen al moeten weghalen van de provincie, maar ik heb hem laten staan want tot aan de verkiezingen wilden wij als boeren laten merken waar we staan. De omgekeerde vlag heb ik al al weggehaald. Ik laat de pop nu nog een paar dagen staan, dan gaat-ie weg.”

Blij met de uitslag? U bent nota bene CDA-raadslid in Eemnes en het CDA heeft er dik verloren. Dat moet toch een gewetensprobleem opleveren?

,,Ja dat is het eigenlijk wel, een lastige situatie. Ik blijf lokaal actief als raadslid voor het CDA en ik steun ook onze mensen in de Provinciale Staten van Utrecht van harte. In Eemnes heeft het CDA nu maar 10 procent van de stemmen getrokken, terwijl dat vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen nog 22,8 was... Maar ik denk dat het landelijke CDA de menselijke maat kwijt is door mee te werken aan de stikstofreductieplannen. Daar ligt de pijn van de kiezer die nu op BBB heeft gestemd.”

Gaan de boeren nu stoppen met protesteren?

,,Ik denk dat de boerenprotesten nu wel voorbij zijn. Wij als boeren hebben dankzij deze verkiezingsuitslag ons punt gemaakt. We hebben Nederland laten zien dat we niet achter het kabinetsbeleid staan. De overwinning van BBB geeft ons hoop en moed. We moet het stikstofprobleem nu met elkaar oplossen.”

Volledig scherm De sip kijkende pop met de omgekeerde Nederlandse vlag als symbool van het boerenprotest is nu verleden tijd. © Caspar Huurdeman

