Koophuis in Eemnes in dertig jaar tijd 5,2 keer duurder geworden

LEZERSBRIEVEN Lezers blij met positief verhaal over Italiaans ijs: ‘Blijkt goed medicijn tegen chagrijn’

Tussen alle irritaties en frustraties van lezers, zoals het leefbaarder maken van het Neptunusplein, het gepok van de padelbanen en natuurlijk weer het betaald parkeren in Amersfoort, is er ook een vrolijke noot. Maar je kunt moeilijk boos worden om een verhaal dat volledig gaat over Italiaans ijs.