Lekker weer in Eemnes vandaag

Femke Spiering aast op podium­plaats op NK zwemmen in Amerena: ‘Er is meer nodig dan alleen vol gas geven’

Het NK zwemmen lange baan start donderdag in de Amerena in Amersfoort. ZPC’er Femke Spiering is zaterdag een van de favorieten voor de titel op de 200 meter vlinderslag. „Uiteindelijk wil ik deze afstand zwemmen op de Olympische Spelen in Parijs.”