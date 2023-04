Meer woningen gebouwd in Eemnes

Bernt Schneiders aangewezen als tweede informa­teur in Noord-Hol­land

Voormalig burgemeester van Haarlem en directeur van het VSBfonds Bernt Schneiders is aangewezen als informateur in de provincie Noord-Holland. Daarmee is hij de tweede informateur in de provincie. Samen met Ankie-Broekers Knol gaat hij de coalitievorming van Noord-Holland begeleiden met de vier partijen BBB, VVD, GroenLinks en de PvdA, die samen een meerderheid van 30 van de 55 zetels hebben.