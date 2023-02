Schattig! Vierling lammetjes geboren in de Eempolder: ‘Heel leuk om mee te mogen maken’

Docu over Indië, Nederland én Amersfoort in maart ook in AFAS theater te zien: ‘Dit is waar je op hoopt’

De filmische documentaire Sporen van Indië, die begin februari in het Eemhuis in Amersfoort in première ging, krijgt een groter podium: het AFAS theater in Leusden. ,,Nog eens 1700 kaarten... Dit is waar je op hoopt, na twee jaar werken.”