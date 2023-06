Vandaag bewolkt weer in Eemnes

Aart (76) weet wie hem op straat in elkaar sloeg en toch loopt dader nog vrij rond: ‘Vertrouwen is kwijt’

Zijn wonden zijn inmiddels genezen. Maar de pijn, die blijft. En dat allemaal omdat de man die Aart Verhoeven (76) op klaarlichte dag finaal in elkaar sloeg, nog altijd vrij rondloopt. ‘Hij is getraceerd, maar hij komt hier gewoon mee weg: dat is toch ongelofelijk?’