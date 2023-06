Vandaag kans op bewolkte dag in Eemnes

Als 14-jarige was Solange (19) depressief en zat ze weggedoken in hoodie, nu wint ze missverkie­zing

Ze overwon een depressie en won een missverkiezing. Wie Solange Smit op 14-jarige leeftijd had verteld dat ze vijf jaar later zou stralen op een catwalk in een lange avondjurk, had waarschijnlijk een meewarige blik van haar gekregen. Weggedoken, gehuld in een zwarte hoodie en donkere eyeliner was de tiener verre van zelfverzekerd genoeg om mee te doen aan een missverkiezing.