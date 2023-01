Woning met rieten dak korte tijd in brand in Eemnes

Nog nooit op een podium gestaan maar wel de ambitie? Dit theater gooit de zaal open voor talent

Theater De Speeldoos lanceert een nieuw initiatief: het Open Podium. Het Baarnse theater heeft daarvoor de handen ineengeslagen met podium De Vorstin in Hilversum. Daar is het Open Podium al tien jaar lang een begrip. Allerlei singer-songwriters, muzikanten, cabaretiers, rappers en vele anderen zijn daar in die jaren de revue gepasseerd. Zij kunnen vanaf nu ook in Baarn terecht.

