Aanklager KNVB onderzoekt vechtpartij bij amateurteams Meedhuizen - Muntendam

Met video Dikke rookwolken door brand in piepschuim­opslag Groningen: twee jongens aangehou­den

In een opslagplaats van piepschuim aan de Boerhaavelaan in Groningen is zondagmiddag brand uitgebroken. De opslag wordt gebruikt voor de aanleg van de nieuwe ringweg, aldus de brandweer die na een snelle opschaling het vuur kon blussen. De politie heeft even later twee jongens van 15 en 16 jaar aangehouden en onderzoekt wat hun betrokkenheid bij de brand is.