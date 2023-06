Coalitie wil Groningenbeleid kabinetten-Rutte niet afkeuren

Plan kabinet helpt zwaarst geraakte Groninger mogelijk amper

Een belangrijke maatregel van het kabinet om de afhandeling van aardbevingsschade voor Groningers te verruimen en versimpelen, dreigt tot grote verschillen te leiden. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) wijst er in een brief aan het kabinet op dat juist gedupeerden met de grootste schades in de kern van het bevingsgebied ‘niet tot zeer beperkt’ worden geholpen met de voorgestelde ingreep.