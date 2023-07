Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Eemsdelta vandaag

Groningse oppositie wil ophelde­ring van kandidaat-gedeputeer­de BBB na ophef sociale media

Oppositiepartijen in de Provinciale Staten van Groningen willen opheldering van Henk Emmens, die de BBB als gedeputeerde naar voren heeft geschoven. De politicus kwam vorige week in opspraak omdat hij berichten met kritiek op onder meer coronavaccinaties, mondkapjes en de klimaatcrisis heeft geliket op sociale media. Voorafgaand aan de installatie van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten is plek ingeruimd voor een ‘verdiepend gesprek’ met Emmens, iets dat nog niet eerder is gebeurd.