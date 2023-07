Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Eemsdelta vandaag

Scooterrij­der overleden na ernstig ongeluk in Groningen

Een 20-jarige man uit Wierden (Overijssel) is overleden na een ernstig ongeluk zaterdag met een scooter in Groningen. De politie meldt dat er sprake was van een eenzijdig ongeval. Met zeer ernstige verwondingen werd hij naar het ziekenhuis gebracht.