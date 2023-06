Groningse industrie en provincie aan de slag met waterbesparing

Onderhande­ling over nieuw provincie­be­stuur Groningen vergevor­derd

De onderhandelingen over een nieuw provinciebestuur in Groningen zijn in een “vergevorderd” stadium, zeggen fractievoorzitter Gouke Moes van de BoerBurgerBeweging (BBB) en zijn PvdA-collega Pascal Roemers. Moes verwacht dat zijn partij binnen “afzienbare tijd” een coalitieakkoord kan presenteren met PvdA, ChristenUnie en Groninger Belang, maar kan nog geen harde datum noemen. “Tot nu zijn we er goed uitgekomen.”