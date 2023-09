Lastige wedstrijd eindigt in overwinning voor NEC Delfzijl JO19-1 tegen FC Lewenborg JO19-1

Lokale omroep Hardenberg mag nog vijf jaar door: ‘Vertrouwen in de toekomst’

De stekker van de lokale omroep NOOS ging er vanwege een verhuizing twee dagen letterlijk uit, maar figuurlijk zit-ie stevig in het contact. Heel wat anders dan een half jaar geleden, toen een einde aan het publieke zendstation in Hardenberg dreigde te komen. Nu maakt de club een doorstart. Op locatie, en in de huiskamer. ,,De kabelkrant zullen we nooit opgeven.”