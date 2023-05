Plan kabinet helpt zwaarst geraakte Groninger mogelijk amper

Vijlbrief schrijft brief aan mensen in Gronings bevingsge­bied: ‘Dit is onze laatste kans’

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) heeft dinsdag bewoners van Groningen en Noord-Drenthe in een ingezonden brief in het Dagblad van het Noorden opnieuw gelijk gegeven met betrekking tot de aardbevingen als gevolg van gaswinning in de regio. Hij stelt dat er vijftig maatregelen genomen zullen worden, die later deze dinsdag online verschijnen.