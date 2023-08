Minderjari­ge jongen zwaarge­wond door steekpar­tij Groningen, twee arresta­ties

Een minderjarige jongen uit Groningen is zondag aan het begin van de avond neergestoken en ernstig gewond geraakt. De politie kreeg rond 17.45 uur melding van het incident in de omgeving van de Zaagmuldersweg in Groningen.