Onderzoe­kers UMCG: geen verband tussen depressie en kanker

Mensen die kampen met een depressie of met angsten hebben daardoor geen verhoogd risico dat ze later kanker krijgen. Er is geen verband tussen de klachten, constateren onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Hun conclusies staan in het wetenschapsblad Cancer.