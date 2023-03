Vandaag kans op lichte regen in Eemsdelta

Arriva: gevolgen staking streekver­voer voor bijna alle buslijnen

Bijna alle buslijnen en een aantal treinen van Arriva worden woensdag getroffen door de staking in het streekvervoer. Busreizigers in alle regio’s moeten de hele dag rekening houden met uitval van Arriva-bussen ‘in meer of mindere mate’, meldt de vervoerder woensdag.