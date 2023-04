Vanmiddag en vanavond helder weer in Eemsdelta

met video Hardenberg massaal naar buiten op tweede paasdag: evenement rond zwemvijver trekt duizenden mensen

,,Dit overtreft onze stoutste dromen. Alle parkeerplaatsen zijn in gebruik, dat is nog niet eerder voorgekomen’’, zegt Milou Bosscher van Hardenberg Buiten. Het evenement is nauwelijks twee uur aan de gang en vele duizenden mensen struinen langs de activiteiten rond zwemvijver de Oldemeijer. Drie jaar lang kon het niet doorgaan, nu blijkt weer hoe geliefd het is.