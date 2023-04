Vanmiddag kans op lichte regen in Eemsdelta

Klimaatac­ti­vis­ten blinddoe­ken standbeel­den: ‘Kijk niet weg van klimaatcri­sis’

Actievoerders hebben op verschillende plaatsen in het land tientallen standbeelden geblinddoekt. Het gaat bijvoorbeeld om het beeld van Aletta Jacobs in Groningen, koningin Wilhelmina in Utrecht en Apeldoorn en Bonifatius in Dokkum. Ook in andere landen kregen standbeelden een blinddoek voor. Scientist Rebellion, een internationale beweging van wetenschappers en academici die zich zorgen maken over het klimaat, geeft aan verantwoordelijk te zijn voor de actie.