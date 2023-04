Vanochtend helder met enkele wolkenvelden in Eemsdelta

Zwaarbe­wolkt en regen in Eemsdelta vanochtend

Vanochtend en vanmiddag gaat het Eemsdelta vanaf een uurtje of 5 regenen tot ongeveer 15 uur. Later klaart het weer op en daalt de temperatuur tot ongeveer 6 graden. In de avond is er veel bewolking en een matige wind uit het zuiden bij maximaal 6 graden.