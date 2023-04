Vanochtend overwegend bewolkt in Eemsdelta

Jaarlijks wordt er in Eemsdelta 466 kilogram afval geprodu­ceerd

Het jaarlijks geproduceerde aantal kilo's afval is de afgelopen jaren in Eemsdelta flink gestegen. Ook in de rest van het land is er sprake van een stijging. Al spant de forse stijging in de gemeente Eemsdelta de kroon. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS.