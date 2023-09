WEO 2 hard onderuit bij Bellingwolde 3

Aantal tegenstan­ders van de wolf in Nederland neemt toe, Drenthe als enige provincie expliciet tegen

Het aantal tegenstanders van de wolf in Nederland neemt toe, stelt het ANP op basis van een enquête in samenwerking met Kieskompas. Waar zo’n anderhalf jaar geleden nog een kwart van de mensen vond dat het dier hier niet hoort, is dat momenteel een derde.