140 handtekeningen voor mindervalidentoilet in Eersel

De petitie werd aangeboden aan burgemeester Wim Wouters en wethouder Steven Kraaijeveld van het college van burgemeester en wethouders in Eersel. Eerder gaven de andere partijen in de gemeenteraad al aan achter de komst van een mindervalidentoilet op de Markt in Eersel te staan. Het college geeft aan met plannen voor zo’n wc bezig te zijn. Dat wordt meegenomen in de herinrichting van de Markt/Hint.

24 uur per dag, zeven dag in de week

Toch is deze petitie nodig, vindt PvdA-GroenLinks-raadslid Daan van den Broek. ,,We weten niet waar het college mee komt. Graag willen we een zelfstandig toilet waar mensen 24 uur per dag en zeven dag in de week terecht kunnen. En dus niet in een horecagelegenheid. Vanuit Vessem ontvingen we ook geluiden dat een mindervalidentoilet gewenst is. Al moet natuurlijk in al onze dorpen zo’n wc beschikbaar zijn.”