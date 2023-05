Auto raakt van de weg en belandt in de middenberm op A67 bij Eersel

PSV is deze zomer geplaatst bij de Champions Lea­gue-lo­ting en kan nog op elf mogelijke tegenstan­ders stuiten

Voor PSV is het een uiterst zonnige zondag geworden. Er kwam goed nieuws uit Enschede en ook uit het buitenland, maar het belangrijkste voor de Eindhovenaren was dat de ploeg zelf een goed resultaat boekte bij AZ: 1-2 PSV had daarmee niemand nodig om een Champions League-zomer tegemoet te mogen gaan.