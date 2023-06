Bedevaart Eersel-Werbeek

Nooit meer dialyse dankzij een innovatie­ve kunstnier? Holst Centre in Eindhoven presen­teert allerlei ideeën

EINDHOVEN - Veel nierpatiënten zitten elke week uren in het ziekenhuis voor een dialyse. Onderzoekers van het Holst Centre werken aan een mogelijke oplossing. Dat is slechts een van veel vindingen in ontwikkeling die Holst woensdag presenteerde.