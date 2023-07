Slachtof­fer schietpar­tij Dommelen valt flauw in de rechtbank; verdachte hoort vijf jaar cel eisen

DOMMELEN - Dat een vrouw uit Dommelen door een kogel was geraakt, staat wel vast. Maar wie had geschoten? Haar inwonende ex-vriend, denkt de officier van justitie. Nee, ze had het per ongeluk zelf gedaan, denkt de advocaat van de ex.