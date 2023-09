Bus 319 stopt niet meer in Steensel: ‘je moet keuzes maken’

Agenten vinden cocaïne in onderbroek van bestuurder in Eindhoven, die bijzondere verklaring geeft

EINDHOVEN - De politie vond maandag bij een controle in Eindhoven drugs op een aparte plek. Een automobilist gedroeg zich daarbij zenuwachtig, waarna agenten cocaïne in zijn onderbroek vonden. Hoe de envelopjes daar terechtkwamen? Daar had de man een bijzondere verklaring voor.