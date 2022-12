De levende kerststal in Veldhoven is terug, maar wel zonder pony Billy

Cindy ziet groep hulpbehoe­ven­den groeien: ‘We lossen het samen op, er wonen zo veel lieve mensen in Stratum’

EINDHOVEN - Mensen helpen, klaarstaan voor anderen. Het is een tweede natuur van Cindy Rath (45) uit Eindhoven, en niet alleen met Kerstmis. Waarom? Waarom niet, is dan haar standaard antwoord. ,,Omdat het kan en omdat het fijn is om mensen te verbinden.”

13:24