De Steenselse Pier lag ooit aan de ketting naast de kerk: ‘Het is nu echt een geuzennaam’

Xavi Simons is prijspak­ker bij feestje eredivisie en bedankt PS­V-supporters voor hun steun

Voormalig PSV'er Xavi Simons heeft bij het Eredivisie Gala over vorig seizoen twee prijzen in ontvangst mogen nemen. Hij werd ‘talent van het jaar’ en won daarnaast de Willy van der Kuijlen-trofee, voor de topscorer in de eredivisie. De 20-jarige aanvallende middenvelder zag de prijs voor de beste speler van het jaar wel aan zich voorbijgaan. Die was voor Orkun Kökçü, die vorig seizoen kampioen werd met Feyenoord.