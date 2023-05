Eeuwenoude Luciatoren in Steensel is ook een museum: ‘Maar als de klok luidt met de klepel, dan ga je wel lopen’

Nina Garvelink (25) leidt honderd toeristi­sche onderne­mers in de Kempen: ‘De camping stroomt door mijn bloed’

BLADEL - Ze is pas 25 en al ruim twee jaar parkmanager van een van de grotere campings in de Kempen. Sinds kort zet Nina Garvelink zet haar jeugdig elan in als voorzitter van een stichting waarin honderd ondernemers zich druk maken over toerisme in de Kempen. ,,Ik denk dat we nog veel meer kunnen bereiken in dit gebied.”