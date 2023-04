Escaperoom ontsnappen uit drugslab in Eersel

Korfbal­sters Be Quick naar finale na betrekke­lijk eenvoudige winst op DDW

Be Quick speelt komende zaterdag in de Maaspoorthal de zaalkorfbalfinale tegen Rosolo. De formatie uit Nuland won gisteravond tijdens de kruisfinale het derde en beslissende duel. Tegenstander DDW had duidelijk het nakijken: 15-10. Bij rust stond het 8-6.