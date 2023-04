‘Horrorfokker’ in Eersel krijgt ook deze week weer een dwangsom opgelegd

Naar de bieb voor een boek én een nieuwe plant. Het kan in Eindhoven bij de stekjesbi­bli­o­theek

EINDHOVEN - Er stonden al wat planten, maar deze maand is het door de vele stekjes wel heel groen in de bibliotheek in de Witte Dame in Eindhoven. Wie wil kan stekjes van thuis meenemen om te ruilen. En wie niet weet hoe je moet stekken, kan dat hier leren.