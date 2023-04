Illegale hondenfokker in Eersel blijft hardnekkig de fout in gaan

Oirschotte­naar (45) had seks met minderjari­ge oppas en ‘neemt geen verantwoor­de­lijk­heid’; 18 maanden cel geëist

DEN BOSCH/OIRSCHOT - Dat een man seks had met de oppas van zijn kinderen staat vast. Grote vraag in de rechtszaal was: hoe oud was het meisje toen het begon? 15 jaar? Dan is het strafbaar. 16? Dan niet.