Jury pakt Erik van Loon hard aan; voor titelverdediger Sunderland eindigt Dakar Rally in ziekenhuis

Bert is de 'La' van Laco: van badmeester in het buitenbad tot directeur imperium

NUENEN - Hij is de ‘La’ van Laco en hij haalt al decennia lang met regelmaat de krant. Vaak vanwege onderhandelingen (en botsingen) met gemeenten over onderhoud, uitbreiding of subsidie voor één van de vele (40) Laco-zwembaden. Maar wie is die Bert Lavrijsen (76) eigenlijk, die een jaar geleden zijn terugtreden aankondigde maar er nog steeds zit?

28 december