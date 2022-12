Kerstboodschap Lunet aan woongroep Eersel: alle vaste zorgmedewerkers vervangen door zzp’ers

Minima goed af met zorgverze­ke­ring via Kempenge­meen­ten

REUSEL - Mensen met een laag inkomen, een chronische ziekte of een handicap kunnen via hun gemeente een collectieve verzekering afsluiten. Van heel Brabant zijn minima en chronisch zieken in de Kempen het voordeligste uit voor zo’n uitgebreide verzekering.

23 december