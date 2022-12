Kerstkaarten zorgen in Eersel voor een grote glimlach

,,Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar”, leest wethouder Eric Beex een kerstkaart aan Harrie van Laarhoven voor. Even daarvoor heeft de wethouder de envelop opengemaakt van de in een woongroep van Zorg in Oktober wonende Van Laarhoven.

Kerstsok met cadeautjes

Op de kerstkaart staat een tekening van een kerstsok met cadeautjes. De kaart bezorgt Van Laarhoven een glimlach op zijn gezicht. ,,Ik vind het fijn om een kaart te krijgen. Vroeger schreef ik nooit kerstkaarten, dat deed mijn vrouw altijd. Dan gingen we die met de auto rondbrengen.” Hij komt oorspronkelijk uit Zeelst. ,,Dat is geen Veldhoven”, zegt hij resoluut. Maar inmiddels woont hij alweer een aantal jaar in de woongroep bij Zorg in Oktober in de wijk Kerkebogten in Eersel.

De kaart is gemaakt door Teun, een leerling van de Groote Aard, een school voor speciaal onderwijs in Eersel. Het is één van de scholen waar kaarten zijn geschreven voor de Secret Santa-kerstkaartenactie van Steunpunt vrijwilligerswerk Eerselvoorelkaar en de gemeente Eersel. Er kwamen ruim 1500 kaarten binnen vanuit scholen zoals het Rythovius College, basisschool ’t Busseltje, de Disselboom, Wereldwijs, Sint Jan, maar ook van bijvoorbeeld parochie Sint Willibrordus, de dansmarietjes van carnavalsvereniging De Buurlanders en individuen.

Mooie plek

Ze worden deze week onder andere bezorgd bij bewoners van zorginstellingen, mensen die thuiszorg nodig hebben, maar ook bij zorgmedewerkers en -vrijwilligers. Bij Zorg in Oktober gebeurde dat door wethouder Beex, maar ook raadsleden brengen de kaarten rond. De 96-jarige Janus Wouters is blij met zijn kaart. ,,Het is mooi dat mensen dat voor je willen doen. Ik ga hem een mooie plek in de kamer geven. Zelf schrijf ik geen kaarten, dat lukt me niet meer.” Op zijn kaart staat een wens. Het begint met: ‘Ik wens je warmte, liefde, licht, een lach op je gezicht.’

Dat is in deze woongroep in ieder geval gelukt. ,,Het lijkt simpel, maar mensen vinden het een mooie geste”, zegt Mariëlle Voermans. Zij coördineert de actie die dit jaar voor de vijfde keer wordt gehouden. ,,Mensen zien het als een lichtpuntje.” Dat beaamt Melvin Joseph van Zorg in Oktober. ,,We doen nu een aantal jaar mee en het aantal kaarten is overweldigend. Het levert hartverwarmende reacties op. In coronatijd zag ik foto’s van mensen in tranen. Voor sommigen was dat een eenzame tijd. Mensen vinden de kaarten geweldig. Ik hoop dat de actie blijft groeien.”