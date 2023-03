Nieuw strafrechtelijk onderzoek naar ‘horrorfokker’, nu voor verwaarlozing van honden

In Luyksges­tel kan er voortaan sushi worden besteld: ‘Meer gezellig­heids­eten dan een frietje’

LUYKSGESTEL - Door de komst van Sushi Eight in Bergeijk, kan er voortaan sushi worden besteld in Luyksgestel. Waar mensen uit Luyksgestel voorheen naar andere dorpen reden voor het afhalen van sushi, kunnen ze het nu aan huis laten bezorgen.