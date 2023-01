Plek voor ruim honderd woningen in Vessem-Noord, gemeente betaalt 3,6 miljoen euro voor grond

Rick uit Eindhoven schittert als chefkok op Phuket: 'Met de seizoenen meekoken? Hier is het altijd zomer’

PHUKET/EINDHOVEN - Van de Achtse Barrier in Eindhoven naar feesteiland Phuket in Thailand is tegenwoordig voor een vakantie niet heel gek, maar wél als je er een flitscarrière maakt. Rick Dingen (30) uit Eindhoven is de chefkok van het 1 jaar oude restaurant Jampa op het Thaise eiland Phuket en sleepte in december al een groene Michelinster in de wacht.

