Ranger Sebastiaan (6) weet veel maar nog niet alles van de natuur, zo blijkt tijdens de kerstwandeling over de Cartierheide

Tijdens de ruim zes kilometer op en rondom de Cartierheide in Eersel/Hapert vertelde Van Herk (78) vele wetenswaardigheden over dit gebied. Al 42 jaar is deze Eerselnaar voor het IVN een vaste waarde, waarbij hij dit keer steun kreeg van Wilfred, Leonie en Peter die ook bij deze wandeling waren om hun verhaal te vertellen.

Bij de start van de wandeltocht kwam meteen de 6-jarige Sebastiaan al naar voren om te vertellen dat hij een ranger is van het WNF. En dat heeft hij geweten, want telkens als Van Herk ergens iets over wilde vertellen riep hij Sebastiaan erbij om hem vragen te stellen. Zoals waaraan je kunt zien dat de ene tak van een spar komt en de andere van een den. (De spar heeft solonaalden en de den heeft er telkens twee bij elkaar).

Tot 1932 werd het gebied de Hapertse heide genoemd, maar in dat jaar schonk Baron Emile de Cartier de Marchiennes het gebied aan Natuurmonumenten, waarna het tot Cartierheide werd omgedoopt.

Quote Het nu nog 175 hectares grote heide- en bosgebied is ontstaan door toedoen van de mens Wil van Herk, Natuurgids

Op deze droge middag tijdens de vele regendagen valt op dat het overal vrij drassig is rondom de paden. Zelfs het Pannengoor heeft weer water, terwijl dat dit jaar lange tijd droog heeft gestaan. Van Herk vertelt dat het nu nog 175 hectares grote heide- en bosgebied ontstaan is door toedoen van de mens. Bomen werden destijds gekapt en daaruit ontstonden de heidevelden, die gebruikt werden om plaggen uit te steken.

Ontdaan van begroeiing

Nu worden hele stukken van het gebied gechopperd: ontdaan van alle begroeiing, waardoor de hei daar na vele jaren weer kan terugkomen. De vergrassing is duidelijk zichtbaar. Dit jaar liepen er voor het eerst schapen die het gras opaten, waardoor de hei kon overleven. Dit kost de beheerder één euro per schaap per dag, zo wordt tijdens de wandeling verteld.

Kerstwandeling IVN met ranger Sebastiaan (6) met zijn zusje © Adrie Smolders

Rondom de hei zijn de vele dennenakkers nog zichtbaar, met de rabatslootjes die in vroeger tijden het water af moesten voeren omdat dennenbomen niet graag in het water staan.

Op dit moment grazen in het gebied dertig runderen. Ook de vos is er veel te zien. De gladde slang, die in volwassen vorm wel 75 centimeter kan worden, heeft nu zijn winterslaap in de stapels groen en takken links en rechts langs het wandelpad.

Ring met takken is een jaar

Aan Sebastiaan, die met zijn ouders en zusje bij oma in Hapert op bezoek is, de vraag hoe oud een bepaalde dennenboom is. De jeugdige ranger weet dat niet, dus wordt hem uitgelegd dat elke ring met takken aan de boom voor een jaar staat. Het dode hout dat in het bos blijft liggen is goed voor het insectenleven. De vele soorten paddenstoelen op het dode hout zijn de opruimers van het bos.

Komend jaar wordt een uitkijktoren in het gebied gebouwd, zodat van daaruit het hele gebied tot aan de Belgische grens kan worden bekeken. Terloops vertelt Van Herk ook nog dezelfde wandeling vorig jaar door meer dan negentig wandelaars werd gelopen. Vanwege de toen geldende coronamaatregelen was het een van de weinige uitjes die wel door mochten gaan.