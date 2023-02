Sappige verhalen over de Kempen van toen tot nu; Twee vrienden maken canon met een knipoog

Necrologie Voor Theo Adams uit Reusel (1943-2023) stond de hulp aan kinderen op nummer een

REUSEL / TILBURG - Reuselnaar Theo Adams stelde zijn leven in dienst van de straatkinderen in Brazilië. In Belo Horizonte en later Coronel zette hij medische posten en kindertehuizen op. Afgelopen week overleed hij op 79-jarige leeftijd.