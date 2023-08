PSV roept eigen supporters op: kom in het rood naar Ran­gers-thuis

PSV heeft op de eigen social media-kanalen een oproep gedaan aan de eigen supporters, in samenwerking met de eigen sfeergroepen van de club. De Eindhovense formatie vraagt de fans om in het rood naar de wedstrijd tegen Rangers FC van volgende week woensdag te komen. Tijdens de bekerfinale tegen Ajax kwamen supporters eerder dit jaar ook al massaal in het rood.