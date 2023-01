Tandarts Wissing zag veel veranderen in 25 jaar: ‘In Eersel al goede gewoonte om jonge kinderen mee te nemen’

EERSEL - Tandarts Henry Wissing (61) had 12 jaar een praktijk in het Duitse Essen toen hij in 1998 in Eersel begon. Nu, 25 jaar later, behandelt hij nog steeds een aantal Duitse patiënten in zijn Eerselse behandelkamer.

Waar Eersel lag, wist Wissing eind 1997 niet precies toen hij een tip kreeg over de locatie waar hij nu zijn praktijk uitoefent. Met een wegenkaart op schoot is hij van Essen naar Eersel gereden voor een gesprek met de toenmalige tandarts Goverde. ,,De tip was dat hij in een mooi huis woonde, en wellicht zijn praktijk wilde overdoen.” De twee werden het eens en in januari 1998 startte Wissing in de Nieuwstraat zijn praktijk Minerva Tandartsen.

Van paardenbox naar behandelkamers

Het karakteristieke pand uit 1900 kent een rijke historie, weet Wissing inmiddels. ,,Het was indertijd een overslagstation. Later zaten er onder meer een drankengroothandel en notariskantoor in. Op de plaats waar nu de drie behandelkamers zijn, stonden vroeger paardenboxen.”

Zijn voorganger deed de praktijk alleen en maakte nog geen gebruik van een computer. De gegevens van een kleine drieduizend patiënten moesten dus nog in een geautomatiseerd systeem worden gezet. ,,Dat was een hele klus. Mijn twee jongste zussen hebben voor een groot gedeelte die taak op zich genomen.”

Quote De sterilisa­tie­ka­mer is de duurste ruimte van de praktijk Henry Wissing

Wissing startte met één assistente in het gemeentelijk monument. Gaandeweg is dat gegroeid naar acht parttimers.

Stappen op gebied van hygiëne

Een grote verandering die zich de afgelopen 25 jaar voltrok, ligt op het gebied van hygiëne. ,,Het steriliseren van het instrumentarium begon 25 jaar geleden net op te komen. Tegenwoordig gebeurt het steriliseren in een aparte ruimte met daarin sterilisatieapparatuur en opslag. Het is de duurste ruimte van de praktijk.”

Ook maakte hij nog de tijd van de ziekenfondspatiënten mee. ,,Zij moesten verplicht twee keer per jaar naar de tandarts, anders raakten ze de vergoeding van de kosten kwijt.”

Quote Ook nu het economisch wat minder gaat, zien we geen afname van het tandartsbe­zoek Henry Wissing

De saneringsgraad in Nederland is zeer hoog, volgens de Eerselse tandarts. ,,Tachtig procent van de mensen gaat regelmatig naar de tandarts. Ook nu het economisch wat minder gaat, zien we geen afname van het tandartsbezoek.”

Geen angst voor de tandarts

Angst zien ze in Eersel vooral bij kinderen die pas op latere leeftijd bij de tandarts komen. ,,Het is beter om kinderen al vanaf twee jaar mee te nemen, dat is ook volgens het advies van het Ivoren Kruis. Hier in Eersel is het al een goede gewoonte.”

Pijnlijk hoeft een bezoek aan de tandarts niet meer te zijn. ,,In België en Duitsland neemt zo’n tachtig procent van de patiënten een verdoving bij alle verrichtingen. Hier is dat amper de helft. Vooral oudere patiënten nemen geen verdoving. Dat was in de tijd van het ziekenfonds ook niet, redeneren ze. Maar het prikje stelt tegenwoordig niets meer voor.”

In 2024 overname door andere tandarts

Het gebit van Wissing zelf is in goede handen bij zijn collega-tandarts Marloes de Crom. ,,Marloes werkt nu vijf jaar in mijn praktijk. Met ingang van 1 januari 2024 neemt ze de praktijk over. Ik blijf ook dan hier nog gewoon aan het werk als tandarts. We zorgen er voor dat de patiënt zo weinig mogelijk van de overname zal merken.”

Vergeten afspraken komen ook in deze praktijk wel eens voor. ,,Dat kan een keer gebeuren. Maar als het binnen twee jaar weer gebeurt, dan krijgt de patiënt een rekening. Het geld dat we zo bij elkaar brengen, gaat naar een goed doel.”