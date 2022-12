Ton van de Weem gaat zangvereniging De Volharding leiden: ‘De dirigent is het sluitstuk’

Voor de in Oirschot woonachtige Ton van de Weem (64) is De Volharding geen onbekend terrein. Al bijna tien jaar geleden leidde hij al eens als plaatsvervanger een repetitie en drie jaar terug dirigeerde hij ook enkele keren het gemengd koor. ,,Al 35 jaar geleden raakte ik gecharmeerd van De Volharding. Een optreden met het Brabants Orkest. Een fantastische ervaring. Met dit verschil dat het koor toen, met 110 leden, ongeveer twee keer zo graat was”, herinnert Van de Weem zich.

Voor de zeer ervaren dirigent is de enorme terugloop binnen tal van zangkoren, ook bij De Volharding, een steen des aanstoots. Hij betreurt deze neergang ten zeerste. Vooral ook omdat hij in zijn studieperiode aan het conservatorium zich naast orgel en koordirectie ook bekwaamd heeft in schoolmuziek. ,,Het is fantastisch om een basis te leggen voor muziekonderwijs. Het is dan wel zaak dat dit gecontinueerd wordt. De belangstelling voor muziek is groot. De jeugd luistert veel naar muziek. Ze kennen alle liedjes. Het ontbreekt echter aan zangers.”

Muziek als therapie

Als bestuurslid van Stichting Koorplein Noord-Brabant heeft Van de Weem zich ingezet voor de kinder- en jeugdkoorzang. Omdat naar eigen zeggen zingen in vele opzichten goed is, voor zowel kinderen als volwassenen. ,,Muziek roept emoties op, activeert onze hersenen en legt verbindingen tussen beide hersenhelften. Muziek wordt regelmatig ingezet als therapie. Luisteren naar muziek is prima. Zelf muzikaal actief zijn, is nog beter”, denkt Van de Weem.

Quote Ik ben meer koorpeda­goog dan dirigent Ton van de Weem, Dirigent van De Volharding

In de vijftig jaren dat Ton van de Weem muzikaal actief is (op zijn veertiende werd hij al benoemd tot organist in Bladel), heeft hij tal van initiatieven genomen om te komen tot een nieuw koor, is hij werkzaam geweest op verschillende gemeentelijke muziekscholen en gaf hij les aan diverse onderwijsinstellingen. Met name in Veldhoven heeft hij zich in de periode tussen 1986 en 2002 op muzikaal vlak enorm verdienstelijk gemaakt. Hij werd daar pauselijk onderscheiden vanwege 25 jaar organist en dirigent van het kerkkoor.

Een hoger niveau

In 2003 ontving Van de Weem de gemeentelijke Cultuurprijs vanwege zijn verdiensten als stimulator van het plaatselijke muziekonderwijs en het dirigentschap van verschillende Veldhovense koren. Met verschillende gezelschappen was hij succesvol op concoursen en festivals.

Ook De Volharding wil hij op zijn eigen wijze muzikaal naar een hoger niveau tillen. ,,Ik ben meer koorpedagoog dan dirigent. Met tekst en uitleg over expressie, ademhaling, zangtechniek én leren naar elkaar te luisteren. De dirigent is het sluitstuk. Wat je tijdens de repetities hebt proberen aan te leren, moet je er dan uithalen. Pas dan maak je het koor echt beter.”

Samen zijn De Volharding en UNA goed voor ruim drie eeuwen muziekhistorie. Het Volharding nieuwjaarsmatinee is op zondag 8 januari in Theater De Hofnar. De Volharding staat onder leiding van Ton van de Weem en Harmonie UNA wordt geleid door dirigent William Linssen. De aanvang is om 13.00 uur.