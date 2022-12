Toon en Coby Vereijken-Verbeek zijn zestig jaar getrouwd: ‘We hebben genoten en dat doen we nog steeds’

Toon en Coby Vereijken-Verbeek zijn er trots op dat ze samen hun onderkomen naar eigen goeddunken hebben opgeknapt. ,,We zijn allebei handig. En ook in de buurt helpen we een handje mee.” Op woensdag 21 december is het zestig jaar geleden dat ze in het huwelijk traden. Het diamanten feest vieren ze in beslotenheid.

Toen Toon Vereijken (89) ruim zestig jaar gelden als loodgieter in het ouderlijk huis van zijn Coby in Dommelen enig loodgieterswerk verrichtte, maakten ze samen al snel een afspraakje voor een avondje stappen. ,,Het was toen kermis. Dat kwam prima uit. We hebben genoten. En dat doen we nog steeds”, verklaart Coby Vereijken (82).

Zij was er steeds voor het gezin. En hij altijd aan het werk in de bouw. ,,En anders wel te vinden op het voetbalveld”, voegt Coby eraan toe. Toon heeft ongeveer twintig jaar in het eerste elftal van voetbalclub De Valk gespeeld. ,,In 1963 werden we landskampioen zondagamateurs, een enorm feest”, aldus een trotse Toon. Een week na dat kampioenschap stond hun trouwdag gepland. Coby: ,,We zouden op huwelijksreis gaan. Die werd uitgesteld vanwege de kampioensreceptie. De Valk loopt als een rode draad door ons huwelijksleven.”

Toon Vereijken is ook een verwoed biljarter. Tot enkele jaren terug had hij een eigen biljart in zijn vroegere werkplaats in de tuin. Echtgenote Coby vertelt: ,,Behalve een biljartruimte was dat ook ons eigen feest- en ontmoetingszaaltje.”

Het echtpaar Vereijken is nog volop actief. Ze wandelen en fietsen. Hij klust in en om het huis. Zij tuiniert en is creatief bezig met onder meer breien en wenskaarten maken. En als het kan pikken ze regelmatig een terrasje. Coby : ,,We zijn verknocht aan Valkenswaard. Vakantie is aan ons nooit besteed geweest. Als ik de straat uit fiets, krijg ik al heimwee.”

DIAMANTEN PAAR Naam: Toon en Coby Vereijken-Verbeek Trouwdatum: 21 december 1952 Kinderen: Drie kinderen en zes kleinkinderen Plaats: Valkenswaard