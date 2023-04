Voetbalclub E.F.C. 100 jaar: de rood-zwarte familie in een tentoonstelling

EERSEL - Een darttoernooi, een groot tentfeest en een tonpratersavond. Voor voetbalclub V.V. E.F.C. in Eersel staat dit jaar in het teken van het honderdjarig bestaan. In Kempenmuseum De Acht Zaligheden is de hele maand een tentoonstelling over de vereniging te bezichtigen.