Wat gaat er gebeuren met de honden van de Eerselse broodfokker? 'Als de zon in de tuin schijnt, dan wil ze niet naar buiten’

Transforma­tie Zwarte Bergen Luyksges­tel naar luxe vakantie­park kan beginnen

LUYKSGESTEL - De transformatie van voormalig vakantiepark Zwarte Bergen in Luyksgestel naar luxe vakantiepark Forest Village kan na ruim een jaar beginnen. Het bestemmingsplan werd in januari vorig jaar al door de gemeenteraad van Bergeijk vastgesteld, maar is nu pas definitief geworden.

25 januari