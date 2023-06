Bewolkte dag in Eijsden-Margraten

Europese miljoenen­sub­si­die voor doorontwik­ke­ling van drie Limburgse havens

Europa stelt 37,4 miljoen euro beschikbaar voor de doorontwikkeling van drie Limburgse binnenhavens, te weten de Willem Alexanderhaven in Roermond, de haven van Chemelot in Stein en de Beatrixhaven in Maastricht. Het gaat om vier projecten die in totaal 76,3 miljoen euro aan investeringen kosten en binnen vijf jaar rond moeten zijn, maakte de provincie Limburg woensdag bekend.