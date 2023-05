Dit is hoeveel toeristenbelasting je betaalt in de gemeente Eijsden-Margraten

Vliegveld Maastricht acht weken dicht om baanrenova­tie

Maastricht Aachen Airport (MAA) is vanaf maandag acht weken lang gesloten. In die tijd wordt de start- en landingsbaan gerenoveerd. Dat is nodig vanwege slijtage van het asfalt. Daardoor kunnen kleine deeltjes loslaten en schade aan vliegtuigen veroorzaken.